Zudem würden die Risiken im Zusammenhang mit dem sich verschärfenden globalen Handelskonflikt zwischen den USA und China, dem Brexit und den strukturellen Problemen in der Automobilbranche belasten, die den Kern der deutschen Wirtschaft darstelle. Auch in dieser Hinsicht stehe die deutsche Wirtschaft deutlich stärker unter Druck als die übrige EWWU, da die Beziehungen zu drei der fünf wichtigsten Exportpartner betroffen seien: Den USA, China und Großbritannien.



Diese wirtschaftlichen Risiken seien nur schwer abzuschätzen und würden sich, zumindest auf kurzer Sicht, nicht anhand wirtschaftlicher Fundamentaldaten prognostizieren lassen. Um diese Risiken zu reduzieren, bedürfe es im Falle des US-China- und US-EU-Handelskonflikts möglicherweise nur einer einzigen Twitter-Mitteilung und im Falle des Brexits nur einer einzigen Parlamentsentscheidung.



Zwar sei Deutschland die größte Volkswirtschaft der EWWU, doch die übrigen Länder, die 70% der Wirtschaftsleistung erbringen würden, seien nicht zu vernachlässigen. Die französische Konjunktur zum Beispiel entspreche eher dem Durchschnitt der EWWU, und die Banque de France habe ihre BIP-Prognose für das dritte Quartal vor kurzem von +0,2% auf +0,3% gegenüber dem Vorquartal angehoben.



Solange aber der inlandsorientierte Sektor (Dienstleistungen) und der private Konsum in Deutschland und vor allem in der EWWU insgesamt stabil bleiben würden, bestehe nach Erachten der Experten von Vontobel Asset Management noch Spielraum, bis die deutliche Eintrübung im Verarbeitenden Gewerbe und die daraus resultierende Schwäche der deutschen Wirtschaft das gesamte Wachstum der EWWU gen null oder sogar in den negativen Bereich abrutschen lassen würden. Bei einer länger anhaltenden Schwäche sei natürlich mit stärkeren Spillover-Effekten zu rechnen und die Experten von Vontobel Asset Management würden bereits erste Anzeichen dafür am deutschen Arbeitsmarkt erkennen. Angesichts der gegenwärtig unvorhersehbaren Natur der vorstehend wirtschaftlichen Risiken könne sich diese Einschätzung allerdings sehr schnell wieder ändern. (27.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorgenfalten bei den deutschen Unternehmenslenkern werden immer tiefer, so Dr. Reto Cueni, Senior Economist bei Vontobel Asset Management.Wie das ifo-Institut am Montag mitgeteilt habe, sei der Geschäftsklimaindex im August von 95,8 auf 94,3 Punkte gefallen. Das sei der fünfte Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit November 2012. Damit würden sich die Anzeichen für eine drohende Rezession verstärken und die Prognosen des erst kürzlich veröffentlichten Monatsberichts der Deutschen Bundesbank bekräftigen. Demnach würden vor allem die anhaltenden internationalen Handelsspannungen der exportabhängigen Industrie zu schaffen machen, weshalb eine Rezession in Deutschland im dritten Quartal 2019 für möglich gehalten werde.