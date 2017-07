Berlin (www.aktiencheck.de) - Nur noch 30 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel und 21 Prozent der Beschäftigten im Groß- und Außenhandel arbeiten in tarifgebundenen Betrieben, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Immer öfter würden Unternehmen statt über Produkte, Service und Dienstleistungen über Lohnkosten konkurrieren und dabei Arbeitnehmerrechte schleifen. So zahlten tarifungebundene Unternehmen oft bis zu einem Drittel niedrigere Löhne als tarifgebundene. Hinzu kommt: Im Einzelhandel arbeitet nur noch ein Drittel der Beschäftigten in Vollzeit und die Mehrheit in Teilzeit oder als Minijobber. "Auf Lohnarmut folgt also Altersarmut", sagte der ver.di-Vorsitzende. Deshalb müssten endlich gesetzliche Maßnahmen her, die die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichterten. "Wenn sich die Tarifparteien einig sind, müssen sie die Allgemeinverbindlichkeit beschließen können, ohne dass andere Arbeitgeberverbände sie blockieren, wie das jetzt der Fall ist", so Bsirske. "Eine Allgemeinverbindlichkeit muss dazu führen, dass die Tarifverträge dann auch für verbandsungebundene Unternehmen gelten", sagte der ver.di-Vorsitzende.Zudem fordert ver.di in Fällen von Firmenausgliederungen die kollektive Nachwirkung von geltenden Tarifverträgen und zwar so lange, bis ein neuer Vertrag an die Stelle des alten tritt. Im deutschen Handel sind derzeit über 5,1 Millionen Menschen beschäftigt. Von den 3,1 Millionen im Einzelhandel Beschäftigten sind über zwei Millionen in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte tätig. Der sinkenden Tarifbindung der Unternehmen steht derzeit ein deutliches Umsatzplus gegenüber. (26.07.2017/ac/a/m)