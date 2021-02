Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fantasy-Sport-Unternehmens DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Alle Erwartungen der Analysten habe das Sportwettenunternehmen in Q4 zwar nicht erfüllen können - doch diese Umsatzüberraschung genüge:DraftKings habe im vierten Quartal einen Umsatzzuwachs von 146 Prozent auf 322 Millionen Dollar gemeldet. Der Sportwetten-Anbieter habe damit satte 90 Millionen Dollar über den Erwartungen der Analysten gelegen.Laut Management seien positive Treiber zum einen externe Faktoren wie günstig gelegene Termine der NBA und im College-Sport gewesen, zum anderen hätten sich neuerschlossene Märkte wie z.B. Tennessee als ertragreicher als angenommen erwiesen.Angesichts dieser überraschenden Umsatzentwicklung hätten sich Anleger im frühen US-Handel nicht mehr um die Verluste je Aktie von 0,69 Dollar gesorgt, die leicht höher ausgefallen seien als erwartet. In einer ersten Reaktion sei die DraftKings-Aktie über fünf Prozent nach oben geklettert.DraftKings sei inzwischen in zwölf US-Bundesstaaten aktiv und erreiche mit seinem Online-Sportwetten-Angebot rund 25 Prozent der US-Bevölkerung. Damit sei die AKTIONÄR-Empfehlung der klare Marktführer - auch, wenn es nach dem Bruttoumsatz bei Online-Sportwetten gehe. Als dominanter Player am Markt dürfte DraftKings auch weiterhin stark von der positiven Gesetzesentwicklung in den USA profitieren.Anleger bleiben bei dieser Wachstumsstory dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)