Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

54,00 EUR +3,85% (10.03.2021, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

62,20 USD +2,81% (09.03.2021, 22:00)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142R1041



WKN DraftKings-Aktie:

A2P205



Ticker-Symbol Deutschland DraftKings-Aktie:

8DEA



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fantasy-Sport-Unternehmens DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Der Sportwettenanbieter habe auf seinem Investorentag ein kleines Feuerwerk an guten Ankündigungen abgebrannt und die Anleger damit zum Jubeln gebracht. Der Nordamerikanische Online-Sportwetten-Markt sei laut dem Management 2020 dynamisch gewachsen und sollte aufgrund des fortlaufenden Legalisierungstrends zukünftig rund 22 Mrd. USD umfassen. DraftKing traue sich zu, hiervon auch in Zukunft ein großes Stück für sich beanspruchen zu können. Das Management rechne langfristig mit Bruttoumsätzen von 5 bis 7,3 Mrd. USD mit Online-Sportwetten. Aber nicht nur diese Prognose könne überraschen, auch die Gewinnerwartungen seien nach oben revidiert worden. So habe man nun ein langfristiges EBITDA-Ziel von rund 1,7 Mrd. USD vor Augen.Angesichts des aktuellen Marktanteils bei Online-Sportwetten und -Glücksspiel von 30 bzw. 19% seien diese Ziele durchaus erreichbar. Insbesondere, da das Management angekündigt habe, aktuell auf der Suche nach zusätzlichen Übernahmemöglichkeiten zu sein.Das Management habe auf dem Investorentag die langfristige Wachstumsstory mit aggressiven Langfrist-Zielen bekräftigt. Das gefalle den Anlegern: Die DraftKings-Aktie habe nach dem Event einen kräftigen Sprung gemacht und die Verluste vom Freitag ausgebügelt. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze DraftKings-Aktie: