Börsenplätze DraftKings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

60,50 EUR +5,22% (19.03.2021, 17:38)



NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

72,54 USD +7,29% (19.03.2021, 18:52)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142R1041



WKN DraftKings-Aktie:

A2P205



Ticker-Symbol Deutschland DraftKings-Aktie:

8DEA



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fantasy-Sport-Unternehmens DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Für die Aktie von DraftKings laufe es aktuell hervorragend. Im frühen US-Handel notiere das Papier über sechs Prozent im Plus, setze nach einer kurzen Schwäche zur Wochenmitte ihren Aufwärtstrend fort und könne beinahe ein neues Allzeithoch erreichen. Doch das sei nicht der einzige Grund, weshalb die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters in aller Munde sei.Denn am Donnerstag sei es wieder soweit gewesen: March Madness! Das stehe umgangssprachlich für nichts anderes als die nationale Hochschulmeisterschaft im College-Basketball, in der die besten College-Basketball-Mannschaften des Landes um die Krone der "National Collegiate Basketball Association" kämpfen würden. Das Turnier sei gestern gestartet und ende mit dem Finale am 5. April.Interessant sei die March Madness mit ihren 67 Spielen natürlich für die Wettanbieter. Nachdem das Turnier 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden sei, würden sich dabei insbesondere die Online-Wettanbieter wie DrafKings freuen. Denn seit der letzten Hochschulmeisterschaft 2019 seien Online-Sportwetten in zahlreichen Bundesstaaten legalisiert worden.Erste Berichte zum Wettverhalten, könnten ebenso wie nach dem Super Bowl die DraftKings-Aktie antreiben. Gleichzeitig spiele der anhaltende Legalisierungstrend in den USA dem Konzern voll in die Arme.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der DraftKings-Aktie dabeizubleiben und Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link