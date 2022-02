Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

21,575 EUR +8,25% (11.02.2022, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

24,58 USD +7,90% (11.02.2022, 16:51)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142R1041



WKN DraftKings-Aktie: A2P205

A2P205



Ticker-Symbol Deutschland DraftKings-Aktie: 8DEA

8DEA



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie: DKNG

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (11.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.

In der Nacht auf Montag drehe sich alles um American Football. Im Kampf um die Vince-Lombardi-Trophäe stünden sich dieses Jahr die L.A. Rams und Cincinnati Bengals gegenüber. Ein Sieger stehe jetzt schon fest: die Wettbranche.

Der Super Bowl sei die US-Meisterschaft im American Football und ziehe jedes Jahr weltweit hunderte Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Das Endspiel sei ein Event der Extraklasse, auch, was die Kosten für Werbung betreffe. In diesem Jahr würden sich die Unternehmen einen 30-Sekunden-Spot satte 6,5 Mio. USD kosten lassen und damit noch einmal 1 Mio. USD mehr als im Vorjahr.

Aber nicht nur in der Werbebranche würden die Kassen klingeln. Der Super Bowl sei traditionell auch ein Highlight für die Anbieter von Sportwetten. 2022 würden Experten mit einem Wettumsatz von satten 6 Mrd. USD rechnen - für ein einziges Spiel.