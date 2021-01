Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (Vorzugsaktie: ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF; Stammaktie: ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (14.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk habe dank der Corona-Pandemie im abgelaufenen Jahr kräftig zugelegt. Das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) hätten dabei über den eigenen Erwartungen gelegen, habe das Unternehmen am Mittwochabend in Lübeck mitgeteilt. Die Erlöse seien demnach 2020 um mehr als ein Fünftel auf fast dreieinhalb Milliarden Euro gestiegen. Die Marge werde zwischen 11,3 und 11,6 Prozent erwartet. Der Auftragseingang sei um etwas mehr als ein Drittel gestiegen.Vor allem die Medizintechnik habe von der Corona-Pandemie profitiert, habe es weiter geheißen. Hier habe der Umsatz um fast ein Drittel zugelegt. Die Sicherheitstechnik habe beim Erlös hingegen nur um gut sechs Prozent zugelegt.Vor dem Hintergrund abnehmender Sondereinflüsse durch die Corona-Pandemie werde sich die starke Geschäftsentwicklung 2021 aber nicht wiederholen. Das Unternehmen rechne daher in diesem Jahr mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von sieben bis elf Prozent. Die EBIT-Marge dürfte zwischen fünf und acht Prozent liegen.Vor dem Hintergrund der aufgrund der Kündigung von Genussscheinen kräftig gesunkenen Eigenkapitalquote wolle Drägerwerk für 2020 trotz des hervorragenden Geschäftsverlaufs nur eine unveränderte Dividende von 13 Cent je Stamm- und 19 Cent je Vorzugsaktie zahlen.Die Aktie von Drägerwerk befindet sich seit Kurzem auf im Real-Depot des "Aktionär". Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link