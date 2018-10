Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Stammaktie:

50,50 EUR -1,17% (09.10.2018, 15:26)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Stammaktie:

50,00 EUR -2,34% (09.10.2018, 13:37)



ISIN Drägerwerk-Stammaktie:

DE0005550602



WKN Drägerwerk-Stammaktie:

555060



Ticker-Symbol Drägerwerk-Stammaktie:

DRW8



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Stammaktie:

DGWPF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (09.10.2018/ac/a/nw)







Lübeck (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Elliott Capital Advisors, L.P. reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Drägerwerk AG & Co KGaA signifikant:Die Leerverkäufer von Elliott Capital Advisors, L.P. setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Stammaktien des Medizintechnik-Unternehmens Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) fort.Die Finanzprofis von Elliott Capital Advisors, L.P. haben am 05.10.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,43% auf 1,28% der Aktien der Drägerwerk AG & Co KGaA gekürzt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Drägerwerk AG & Co KGaA.:0,71% Allianz Global Investors GmbH (26.09.2018)0,51% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (05.10.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,50% der Drägerwerk-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Drägerwerk-Stammaktie: