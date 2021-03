Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (04.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die starke Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Masken im Zuge der Corona-Pandemie habe dem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk im abgelaufenen Jahr einen noch stärkeren Gewinnsprung beschert als erwartet. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss habe 2020 rund 250 Millionen Euro betragen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei Vorlage der kompletten Jahresbilanz in Lübeck mitgeteilt habe.Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Ergebnis von 33,4 Millionen Euro gestanden. Der Auftragseingang sei um rund 35 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro gewachsen. Drägerwerk habe im Januar bereits Eckdaten vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben."Corona hat das Geschäftsjahr geprägt wie kaum ein Ereignis in den Jahrzehnten zuvor. Während andere in den Lockdown gegangen sind, war für uns sofort klar: Dräger hat einen gesellschaftlichen Versorgungsauftrag, diesen zu erfüllen ist unsere Pflicht. Nie zuvor war der Sinn unserer Arbeit so direkt spürbar, wurde unsere "Technik für das Leben" so sehr gebraucht. Deswegen galt bei uns zu jeder Zeit: All Hands on Deck!", so Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. "Dabei haben wir die sich in der Krise bietenden Chancen entschlossen ergreifen und gut nutzen können".Der Hauptversammlung am 7. Mai 2021 solle ein Dividendenvorschlag von 0,19 Euro je Vorzugsaktie unterbreitet werden und 0,13 Euro je Stammaktie - dies liege auf dem Niveau des Vorjahres.Die Aktie habe im frühen Handel um mehr als Prozent zugelegt, habe dann aber deutlich Federn lassen müssen. Derzeit notiere das Papier 1,1 Prozent im Minus bei 61,10 Euro. Damit kämpfe die Aktie weiter mit der Unterstützung in Form des Dezembertiefs 2020 bei 60,70 Euro. Dieses sollte unbedingt verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben. Ein neues positives Signal würde erst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 04.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link