Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

54,30 EUR +1,02% (06.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

52,50 EUR -3,14% (09.03.2020, 08:50)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (09.03.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Schutzausrüstung heiß begehrt - AktienanalyseNahezu unbeschadet kam die Aktie von Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) durch die jüngsten Coronavirus-Turbulenzen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern profitiert von einer erhöhten Nachfrage nach seinen Produkten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Kaum etwas sei derzeit so gefragt wie Atemschutzmasken. Der Mundschutz solle eine Infektion mit dem Coronavirus verhindern. Erst diese Woche habe die Bundesregierung daher den Export der Masken mit der Schutzklasse FFP2 und FFP3 sowie anderer Schutzausrüstung untersagt. In Frankreich seien sogar sämtliche Vorräte der Masken für das medizinische Personal und bereits infizierte Bürger beschlagnahmt worden. Profiteur dieser Entwicklung sei der deutsche Hersteller dieser Produkte Drägerwerk. Bereits Ende Februar habe das Unternehmen mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für Atemschutzmasken ausgelastet seien.Aber auch vor der Zeit des Coronavirus seien die Geschäfte des in Lübeck ansässigen Unternehmens gut gelaufen. So habe sich im vergangenen Jahr der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 7,2% auf 2,78 Mrd. Euro gesteigert. Gleichzeitig habe sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4 Mio. Euro auf 66,6 Mio. Euro erhöht. Leicht rückläufig sei dagegen der Jahresüberschuss gewesen, welcher um 1,1 Mio. Euro auf 33,8 Mio. Euro gefallen sei. Trotz des geringeren Konzernjahresüberschusses solle die Dividende unangetastet bei 0,19 Euro pro Aktie bleiben.Obwohl Dräger derzeit eine Art Sonderkonjunktur erlebe und von der erhöhten Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung sowie Beatmungsgeräten für Intensivstationen profitiere, blicke die Konzernleitung vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Durch den Coronavirus entstehe zusätzlich Unsicherheit für die Geschäftsentwicklung, zudem lasse sich derzeit nicht abschätzen, welche Auswirkungen der Erreger letztendlich auf die Weltwirtschaft haben werde. Daher erwarte der Konzern für das laufende Jahr nur einen leichten Umsatzanstieg in einer Bandbreite zwischen 1,0% und 4,0%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: