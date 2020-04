Kurzfristig bleibt die Drägerwerk-Aktie einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie mit der Aussicht auf wieder dreistellige Kurse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (15.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat seine Jahresprognose 2020 aufgehoben", heiße es in der Pressemitteilung von heute Abend. Normalerweise würden sich hinter solchen Aussagen Hiobsbotschaften verbergen. Doch nicht bei Drägerwerk. Wegen eines starken Auftragseingang im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie im ersten Quartal dürften Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr deutlich höher ausfallen. Die Aktie könne zulegen.Wie das Unternehmen aus Lübeck mitgeteilt habe, habe sich der Auftragseingang im Auftaktquartal mit rund 1,393 Milliarden Euro mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahr (648 Millionen Euro). Die Nachfrage in der Medizintechnik sei aktuell besonders hoch, hier sei der Auftragseingang um 177 Prozent auf rund 1,043 Milliarden (379 Millionen Euro) gesprungen. Gefragt gewesen seien insbesondere Beatmungsgeräte, Patientenmonitore und dazugehöriges Verbrauchsmaterial.Laut Drägerwerk solle ein Großteil der Aufträge noch 2020 zur Auslieferung kommen. Dafür würden in verschiedenen Bereichen derzeit die Produktionskapazitäten erhöht.Der hohe Auftragseingang habe sich im ersten Quartal nur geringfügig im Umsatz niedergeschlagen. Der sei um 7,1 Prozent auf rund 640 Millionen Euro gestiegen. Trotzdem mache der Konzern weiterhin Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT), wenn auch nur 0,6 Millionen Euro (-10,7 Millionen Euro).Im Vorfeld der Q1-Zahlen seien die Analystenschätzungen bereits in die Höhe geschossen. Für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr liege die durchschnittliche Prognose laut Bloomberg schon bei 8,63 Euro, was einem KGV von 10 entspreche. Mancher Analyst traue Drägerwerk sogar 20 Euro pro Aktie zu.Der Umsatz werde bei 3,25 (2,78) Milliarden Euro erwartet, wobei einzelne Prognosen bis 3,9 Milliarden Euro reichen würden. Selbstverständlich lägen die Schätzungen für 2021 wieder niedriger.Der Auftragseingang in Q1 habe die kühnsten Erwartungen übertroffen. Q2 dürfte ähnlich erfolgreich verlaufen. Es bleibe zu hoffen, dass Drägerwerk die höheren Umsätze ergebnisseitig nutzen und die Medizintechniksparte nachhaltig in die Gewinnzone führen könne.