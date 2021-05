Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,50 EUR -0,65% (04.05.2021, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

75,75 EUR -1,30% (04.05.2021, 14:43)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (04.05.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Trotz der erwartungsgemäß deutlichen Rückgänge bei den Auftragseingängen habe der Lübecker Konzern in Q1 2021 eine sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor diesem Hintergrund wolle der Vorstand in den kommenden Wochen die bestehende Prognose überarbeiten. Nach wie vor biete die weltweit stark gesteigerte Nachfrage insbesondere nach Beatmungsgeräten, Zubehör und persönlicher Schutzausrüstung die Chance auf ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Entsprechend bleibe Drägerwerk insgesamt weiter auf dem Weg hin zu einer dauerhaft höheren Profitabilität, was sich mittel bis langfristig auch im Aktienkurs widerspiegeln werde.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie mit dem unveränderten Kursziel von 88 Euro. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: