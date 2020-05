Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,90 EUR -5,41% (30.04.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,30 EUR -6,84% (30.04.2020, 17:35)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (03.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Produkte des Lübecker Unternehmens stünden in der Corona-Krise hoch im Kurs, die Drägerwerk-Vorzugsaktie auch. Der Chef des deutschen Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters, Stefan Dräger, habe die Politik nun im Hinblick auf die Versorgung von Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen mit medizinischen Schutzmasken kritisiert. "Ich habe den Eindruck, zurzeit sind vor allem Schlagzeilen gefragt, dass Millionen von Masken irgendwo auf einem Flughafen auf der Stelle zur Verfügung stehen", habe der Unternehmer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt.Dräger stelle Schutzmasken in Fabriken in Schweden und Südafrika her. In den USA baue das Unternehmen im Auftrag der US-Regierung eine eigene Fertigungsanlage.Sofern gewünscht, sei so eine Fabrik natürlich auch in Deutschland möglich, habe Dräger der Zeitung gesagt. Der Bau würde zwei bis drei Monate dauern. Der Bund habe bei Drägerwerk 10.000 Beatmungsgeräte zur Behandlung von Covid-19-Patienten bestellt. Die ersten seien nach Auskunft des Unternehmers im März geliefert worden.Drägerwerk verzeichne aufgrund der Corona-Krise einen Auftragsboom bei Schutzmasken und Beatmungsgeräten. Die Gesellschaft müsse aber auch zeigen, dass die Aufträge in profitable Umsätze umgemünzt werden könnten. Im ersten Quartal 2020 sei der Sprung in die schwarzen Zahlen noch nicht geglückt. Drägerwerk habe im Berichtszeitraum einen EBIT-Verlust von 0,6 Mio. Euro erzielt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: