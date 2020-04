Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

79,00 EUR -3,07% (30.04.2020, 11:07)



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

78,30 EUR -4,40% (30.04.2020, 10:52)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (30.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Das Lübecker Unternehmen sei im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage v.a. nach Beatmungsgeräten weniger stark in die Verlustzone gerutscht als im Vorjahr. Der Fehlbetrag habe sich auf 6,7 Mio. Euro reduziert, habe Drägerwerk am Donnerstag bei der Vorlage seines Quartalsbericht mitgeteilt. Im Vorjahr habe das Minus noch 10,1 Mio. Euro betragen. Zusätzlich zu den Investitionen in den Vertrieb seien auch höhere Logistikkosten aufgrund des höheren Umsatzvolumens und der gestiegenen Frachtraten angefallen. Das Unternehmen habe bereits Anfang und Mitte April Eckdaten zum ersten Quartal veröffentlicht.Im ersten Quartal 2020 habe Drägerwerk wie bereits bekannt wegen der vielen Bestellungen den Auftragseingang mit 1,4 Mrd. Euro im Jahresvergleich mehr als verdoppeln können. Das Unternehmen habe sich somit für das Gesamtjahr optimistischer gezeigt.Die Drägerwerk-Vorzugsaktie habe sich von ihrem jüngsten Korrekturtief deutlich erholen können. Das Abstauberlimit des "Aktionärs" sei aber knapp verfehlt worden. Anleger, die bereits investiert seien, könnten die Gewinne laufen lassen. Günstig sei das Papier jedoch nicht mehr - zumal Drägerwerk weiterhin rote Zahlen schreibe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: