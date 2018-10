Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,35 EUR +0,50% (11.10.2018, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,30 EUR +1,33% (11.10.2018, 16:05)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (11.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Stoll plane derzeit mit einer EBIT-Marge von 3,8% für das Jahr 2018. Damit dürfte Dräger die zum Halbjahr auf das untere Ende der Bandbreite von 4-6% bestätigte Marge knapp verfehlen. Zwar habe Drägerwerk klassisch einen starken Jahresschlussspurt, aber aktuell halte der Analyst die Sprungweite einfach für zu groß. Vor allem würden sich derzeit auch die Funktionskosten (Q2 2018 11%) wieder aufbauen und zugleich bleibe die Bruttomarge (56,7% in Q2 2018 vs. 53% in Q2 2017) zurück. Einen für die Zielerreichung notwendigen umfassenden Margenswing halte der Analyst daher für unwahrscheinlich. Dabei habe er die Q3 und Q4 relativ zu den Vorjahren bereits auf nahezu unverändertem Niveau geplant, d.h. auch die Analystenschätzungen seien noch nicht am unteren Rand des theoretisch denkbaren Spektrums. Dennoch erscheine das organische Wachstumsziel von mindestens +2% währungsbereinigt als erreichbar, auch weil H1 mit 4% auf ordentlichem Niveau gelegen habe.Der Aufbau der Funktionskosten dürfte nur schwer zu verlangsamen sein. Auch bleibe nach Erachten des Analysten der Wettbewerbsdruck hoch. Daher sehe der Analysten trotz der rückläufigen Wechselkursbelastung keinen grundlegenden Treiber für bessere Margen. Deshalb erwarte er nun eine unterdurchschnittliche Erholung des operativen Ertrags in 2019.Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen für 2018 wegen der höheren Funktionskosten und einer niedrigeren Bruttomarge von 3,21 EUR auf 2,95 EUR und hebe die Erwartung für 2019 angesichts eines soliden Auftragseingangs etwas von 2,60 EUR auf 2,86 EUR je Aktie an.Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Drägerwerk-Vorzugsaktie angesichts des negativen Kurspotenzials mit dem Rating "verkaufen" ein. Risiko für sein Rating sei eine unerwartet starke Nachfrageentwicklung und Margenverbesserung. (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link