Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (02.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Drägerwerk sei kein massiver Profiteur des COVID-19-Ausbruchs, so die Kommentierung der jüngsten Kursanstiege in der aktuellen EQUI.TS-Research Note. Der Bereich Atemschutz stehe für weniger als 1%(!) des Konzernumsatzes und die stark nachgefragten Beatmungsgeräte für den Hospitaleinsatz dürften nach Einschätzung der Aktienexperten zum überwiegenden Teil vorgezogene Orders sein. Zusammengenommen also begrenzte Impulse für das saisonal schwache, aber im Vorjahr außerordentlich starkes Startquartal. Auf Jahressicht sei also nicht mit einer Guidanceanhebung zu rechnen. Im Gegenteil: Je länger COVID-19 anhalte, umso mehr steige das Risiko, dass die globalen Lieferketten in der Breite des Geschäfts gestört würden, was einen Konzernumsatzrückgang nach sich ziehen würde; so die Fachanalysten.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis habe sich durch den COVID-19-Ausbruch also eher verschlechtert; hinzu komme der kräftige Kursanstieg, weshalb die Analysten die Drägerwerk-Vorzugsaktie kurzfristig mit einer Verkaufsempfehlung versehen.