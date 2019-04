Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (11.04.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Spezialisten Drägerwerk AG (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Aktienexperten würden es schon lange fordern: Bei Drägerwerk müssten Veränderungen eingeleitet werden. Strukturell und vor allem auch auf Vorstandsebene. Die Entwicklung der Zahlen sei ein Desaster. Der Aktienkurs sei im Keller. Binnen 5 Jahren habe sich der Kurs halbiert. Drägerwerk scheine fast das einzige Unternehmen in der Medizintechnikbranche weit und breit zu sein, was keine Erfolge feiere. Jetzt könnten sogar die Tage im TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) gezählt sein. In der Rangliste per Ende März würden die Kriterien für den Verbleib im TecDAX bei Börsenwert und Handelsumsatz mit den Plätzen 36 und 31 schon nicht mehr erfüllt. Die Aktie von VARTA sei Drägerwerk ganz dicht auf den Fersen. Auch ADVA habe sich aufgrund der jüngsten Aufwärtsbewegung wieder deutlich in der Rangliste nach vorne gearbeitet und belege derzeit die Plätze 33 und 32. Die Zeit von Drägerwerk im TecDAX dürfte erst einmal vorbei sein, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:43,40 EUR +0,51% (11.04.2019, 12:50)