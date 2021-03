Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,80 EUR +1,00% (19.03.2021, 11:17)



XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

71,10 EUR +0,99% (19.03.2021, 11:02)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (19.03.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die finalen Zahlen für das Q4/2020 (testiert) hätten den Mitte Januar vorgelegten Eckdaten (Umsatz, DPS) entsprochen. Die erstmals veröffentlichten Kennzahlen zu EBIT und EPS hätten die Erwartungen übertreffen können. Die Zielsetzungen für 2020 (mehrmals während des Geschäftsjahres erhöht) seien sowohl beim Umsatz (währungsbereinigt (wb.)) als auch bei der EBIT-Marge übertroffen worden.Drägerwerk habe die bereits im Rahmen der Q4-Eckdaten ausgegebene Guidance für 2021 wiederholt und gehe aufgrund abnehmender Sondereinflüsse durch die COVID-19-Pandemie weiterhin von einem Umsatz- (wb.) und Ergebnisrückgang aus. Die in Europa (58% des Gesamtumsatzes in 2020) langsam verlaufenden COVID-19-Impfkampagnen sowie die neu eingetretenen Verordnungen hinsichtlich der Maskenpflicht und Teststrategie würden nach Erachten des Analysten eine beständigere Nachfrage nach bestimmten COVID-19 spezifischen Produkten (u.a. FFP2-Masken, Corona-Selbsttests) nach sich ziehen.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021 (EPS: 5,16 (alt: 5,06) Euro) und 2022 (EPS: 3,25 (alt: 2,97) Euro) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: