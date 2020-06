Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (04.06.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle: UV-Geräte können SARS-CoV-2-Viren inaktivieren - Das sorgt für große Fantasie - AktienanalyseMit einem riesigen Kurssprung wartete vor wenigen Tagen die Aktie von Dr. Hönle (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dem Spezialisten für industrielle UV-Technologie sei es gemeinsam mit dem Universitätsklinikums Frankfurt gelungen, einen Nachweis über die Wirksamkeit von kurzwelliger, energiereicher UVC-Strahlung bei der Inaktivierung von SARS-CoV-2-Viren zu erbringen. "Die Ergebnisse zeigen, dass die neuartigen Coronaviren mit speziellen Hönle UV-Geräten binnen Sekunden zuverlässig abgetötet werden", so der Konzern. Die im Labor erreichte Abtötungsrate liege bei 99,99 Prozent. Diese Forschungsergebnisse setze Dr. Hönle mit Hochdruck in seinen neuen Gerätserien "Stericube" und "Steriair" zur UV-Keimabtötung um.Die Einsatzbereiche der Geräte seien vielfältig. Sie würden von der Entkeimung von Schutzausrüstung und Laborutensilien in Labor und Praxis, Keycards/Schlüsseln oder Geldkarte und Bargeld in Hotellerie und Gastronomie reichen. Möglich sei das Entkeimen von Büchern und Lehrmitteln an Schulen und Bibliotheken, von Smartphones bzw. Tablets und Werkzeugen in Firmen genauso wie die Keimabtötung zum Beispiel von Schuhen, Handtaschen oder Brillen im Einzelhandel. In all diesen Bereichen sei durch die Ansteckungsgefahr, die von Aerosolen ausgehe, auch die UVC-Entkeimung von Raumluft von großer Bedeutung. Die Einsatzgebiete würden hier von Wartezimmern, Gasträumen und Küchen, Gruppen- und Klassenzimmern bis hin zu Fahrzeugen zum Personentransport wie Züge oder Busse reichen.Auch wenn das Umsatz- und Gewinnpotenzial für Dr. Hönle noch nicht abschätzbar ist: Allein die Fantasie dürfte den Kurs weiter nach oben treiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2020)