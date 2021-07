Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (19.07.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Nach einer langen operativen Durststrecke, die auch noch durch Corona verschärft worden sei, würden sich nun die Zeichen mehren, dass es bei Dr. Hönle wieder nachhaltig bergauf gehen könnte. So konnte unser Empfehlungsliste-Titel seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2020/21 um stramme 18,4% auf 84,9 Mio. Euro steigern und auch das EBIT zog annähernd proportional um 15,9% auf 7,3 Mio. Euro mit, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Unterjährig habe es dabei im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von über 30% sogar eine klare Beschleunigung gegeben, nachdem es im ersten Halbjahr noch 13,3% gewesen seien. Das sei auch insofern bemerkenswert, als der Hersteller von UV-Trocknungsanlagen nach wie vor in einzelnen Kernbranchen wie dem Druckmaschinenmarkt unter pandemiebedingten Absatzproblemen und zusätzlich auch noch unter Lieferengpässen auf der Beschaffungsseite leide. Dennoch gehe der Vorstand auch für die kommenden Monate von einem starken Wachstum aus.Ursächlich dafür seien neben einer erwarteten Erholung in den Kernbrachen vor allem die Perspektiven im Zukunftsmarkt der Luftentkeimung. Nachdem der Vorstand hier bislang nur vage Hoffnungen verlautbart habe, werde er nun konkret und erwarte - auch vor dem Hintergrund der anlaufenden staatlichen Förderung - ein zusätzliches Umsatzvolumen von 15 bis 40 Mio. Euro im nächsten Jahr.Das verleiht der Dr. Hönle-Aktie neuen Antrieb, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben investiert. Das Kursziel laute 60,00 Euro. (Ausgabe 27 vom 17.07.2021)Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:47,50 EUR -4,14% (19.07.2021, 16:07)