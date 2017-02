Denkbar sei dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über die 20.050-Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.061/65 und dann die 20.075/78 Punkte zu erreichen. Komme es bei 20.078 Punkten zu keinen Rücksetzern, wären die 20.090/92 und dann das TH von gestern die nächsten Anlaufziele. Komme es bei 20.098 Punkten zu keinen Rücksetzern, so wären die 20.110/13 und die 20.123/26 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht sich über der 20.050-Punkte-Marke zu halten, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.039/37 und dann bis 20.027/23 Punkte gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.023 Punkte, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 20.010/05, 19.995/90 und dann bis 19.978/75 Punkte gehen könnten. In diesem Bereich könnten sich dann Stabilisierungen und Erholungen einstellen. Komme es aber nicht dazu und rutsche der Dow Jones unter die 19.975 Punkte, dann wären die nächsten Anlaufmarken bei 19.958/55, bei 19.941/35 bzw. bei 19.923/20 Punkten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.088 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.112/43/76 bzw. bei 20.216/31/87 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 19.969 als auch bei 19.821/03 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 19.767 und bei 19.648 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.099 (20.126) bis 20.008 (19.967) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (09.02.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 20.050/090 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zum Mittag habe sich der Dow Jones sukzessive und in kleinen Schritten nach oben schieben können. Er habe es aber nicht geschafft, die 20.100 Punkte zu überqueren. Was gefolgt sei, sei ein Rücksetzer gewesen, der mit Aufnahme des offiziellen Handels bis in den Bereich der 20.013 Punkte gegangen sei. Hier habe aber eine Stabilisierung geschafft werden können. Die Erholung sei allerdings nicht ausgeprägt gewesen. Sie sei nur bis in den Bereich der 20.060 Punkte gelaufen. Insgesamt habe der Index in den letzten Handelsstunden minimal geschwankt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 20.080 Punkte das nächste Anlaufziel bei 20.088/95 Punkte erreichen könnte. Diese Bewegung habe sich auch eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte übertroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 20.035 Punkte knapp unter das Anlaufziel der Experten bei 20.018 Punkten gegangen. Diese Marke sei um 5 Punkte unterschritten worden. Damit habe das Setup gestern nicht vollständig gepasst.TH: 20.098 (Vortag: 20.158)/ TT: 20.013 (Vortag: 20.039)/ Range: 85 Punkte (Vortag: 119 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.030/050. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse von gestern morgen. Innerhalb der letzten beiden Handelstage sei der Dow damit nicht weiter gekommen.