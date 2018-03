Der Dow Jones habe sich über die EMA20/50 und EMA200 im 4h-Chart schieben können. Er habe sich aber in den letzten Handelstagen verkeilt. Gesten sei er an die OK des Keils gelaufen und von hier aus wieder nach unten abgeprallt. Denkbar sei, dass sich der Index noch eine ganze Zeit in diesem Keil aufhalten könnte und damit eine Range von aktuell 25.350 bis 24.700 Punkte abbilden könnte. Sollte er den Keil regelwidrig nach oben auflösen, so wären die 25.500/750 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Rücksetzer könnten im kurzfristigen Zeitfenster bis an die 25.180/100 Punkte gehen.



Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.150/25.270 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.250-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 25.278/82, die 25.305/09 und dann die 25.333/38 Punkte zu erreichen. Denkbar sei, dass es in diesem Bereich bereits zu Rücksetzern kommen könnte, bzw. die Aufwärtsbewegung hier beendet sei. Schaffe es der Dow, sich über die 25.333/38 Punkte zu schieben, so wären die 25.359/64, die 25.381/85 und dann die 25.404/08 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Gehe es über die 25.404/08 Punkte, so wären die 25.424/27, die 25.444/48, die 25.471/75, die 25.485/88 und das Tageshoch von gestern die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.250-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 25.225/20, die 25.202/198 und dann die 25.185/81 Punkte erreichen. Könne sich der Dow Jones in diesem Bereich nicht stabilisieren, so wären die 25.157/54, die 25.128/24 und dann die 25.110/07 bzw. die 25.095/90 Punkte die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute unter die 25.095/90 Punkte, so wären die 25.078/75, die 25.048/45, die 25.025/21 und dann die 25.005/00 Punkte die weiteren Anlaufmarken. Unter der Marke von 25.005/00 Punkten kämen die 24.978/75, die 24.957/54, die 24.941/37, die 24.923/20 und die 24.908/05 bzw. die 24.888/85 als weitere Anlaufmarken in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.246 bzw. bei 25.339/48 als auch bei 25.447/56 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.674 als auch bei 25.869 Punkten. Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 25.246 als auch bei 25.100 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.954 als auch bei 24.718 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 25.335 (25.385) bis 25.157 (25.090) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.03.2018/ac/a/m)







