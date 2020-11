Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) steht nur noch wenige Punkte vor der 30.000er-Marke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein neues Allzeithoch (29.964 Punkte) hätten die amerikanischen Standardwerte dabei schon verbuchen können. Damit habe sich der Transport Index als der erwartete Vorlaufindikator erwiesen. Nebenbei bemerkt könnten Anleger dank dieser Entwicklung auch einen Haken an eine Kernforderung der Dow-Theorie machen, wonach sich die Indices gegenseitig bestätigen müssten. Aus charttechnischer Sicht lägen neben dem neuen Rekordlevel vor allem zwei wesentliche Kurstreiber vor. Einerseits könne die Verschnaufpause seit September als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden, andererseits stelle der gesamte Rückschlag des Jahres 2020 letztlich ein "V-förmiges" Kursmuster dar. Im "uncharted territory" würden sich die nächsten Anlaufziele in Form des kalkulatorischen Kursziels der angeführten Flagge (32.800 Punkte) sowie der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses vom Frühjahr (33.906 Punkte ergeben. Als Absicherung auf der Unterseite sei dagegen das jüngste Aufwärtsgap (28.902 zu 28.495 Punkte) prädestiniert, denn bei einem Schließen dieser Kurslücke wäre auch der Rückfall in die diskutierte Flagge zu beklagen. (18.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



