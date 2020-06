Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine der Kernforderungen der Dow-Theorie lautet, dass sich die Indices - sprich: Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) - gegenseitig bestätigen sollten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trader würden daraus eine wichtige Orientierungshilfe ableiten. Diese besage, dass der Dow Jones Industrial Average dahin gehe, wo sich der Dow Jones Transportation hinentwickele. In diesem Kontext sei es bei den Transporttitel zuletzt zu einer wichtigen Weichenstellung gekommen, denn die Rückeroberung der Tiefs bei 8.700 negiere hier das vorangegangene Dreifachtopp. In der Vergangenheit sei ein solches "versagendes Kursmuster" oftmals ein guter Nährboden für entsprechende Anschlussgewinne gewesen. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge in diesem Zusammenhang, dass der skizzierte Befreiungsschlag mit einem Aufwärtsgap (8.595 zu 8.686 Punkte) vollzogen worden sei. Per Saldo signalisiere der Transportindex Entspannung. Die Tiefs bei rund 9.700 Punkten würden dabei in Kombination mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 9.770 Punkten) ein wichtiges Anlaufziel markieren. Anleger sollten sich mit Blick auf den Dow Jones Transportation sogar die Frage stellen, ob das der Kursverlauf sei, der eine konjunkturelle Erholung vorwegnehme. (05.06.2020/ac/a/m)



