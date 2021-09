Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Als zusätzliche Orientierungshilfe ziehen wir in unseren Analysen regelmäßig saisonale Kursverläufe bzw. zyklische Faktoren heran, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insbesondere bei der Erstellung ihres großen Jahresausblicks würden der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus eine große Rolle spielen. Besonders zu schätzen wissen würden die Analysten Situationen, in denen die saisonalen Rahmenbedingungen der beiden bekanntesten Zyklen überhaupt Hand in Hand gehen würden. Im nahenden September sei das der Fall, denn sowohl der Dekaden- als auch der US-Präsidentschaftszyklus würden derzeit zur Vorsicht mahnen. Während der typische Verlauf des Dow Jones in Nachwahljahren der USA eine klassische September-/Oktober-Delle nahelege, bestünden beim Blick auf das Ablaufmuster des "1er-Jahres" im September sogar deutliche Rückschlaggefahren. Dabei sei die schwache Dow-Performance nicht (nur) durch Einzelereignisse wie beispielsweise die Anschläge vom 11. September 2001 zu erklären, sondern Investoren würden derzeit generell schlechte Karten besitzen. So habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im September in einem "1er-Jahr" nur in 2 von 12 Fällen zulegen können. Die Trefferquote betrage demnach lediglich 16,67%. Negative Chartmuster würden in den nächsten Wochen deshalb auf fruchtbaren saisonalen Boden fallen. (31.08.2021/ac/a/m)

