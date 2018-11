Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anfang November finden in den USA die sog. "midterm elections" statt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese nüchterne Feststellung sei unter saisonalen Gesichtspunkten interessant, denn oftmals lasse sich ein positiver Effekt auf die Aktienmarktentwicklung ausmachen. Die Analysten hätten es ganz genau wissen wollen und hätten den Zeitraum vom 1. November im Zwischenwahljahr bis zum Ende des 1. Quartals des Folgejahres herangezogen. Seit 1942 habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in dieser Periode im Durchschnitt um mehr als 11% zugelegt. Dabei hätten Anleger in diesem Zeitraum nur einmal - nämlich nach dem Platzen der Technologieblase im Jahr 2002 - Kursverluste hinnehmen müssen. Mit anderen Worten: Die besagten fünf Monate hätten Investoren in knapp 95% aller Fälle Kursgewinne beschert. Kritiker könnten nun einwenden: Sei das tatsächlich der "midterm"-Einfluss oder sei möglicherweise nur die klassische Jahresendrally statistisch auf den Prüfstand gestellt. Letzteres sei nicht der Fall, denn der o. g. Kurszuwachs vom 1. November des "midterm"-Jahres bis zum Ende des 1. Quartals des Folgejahres falle mit einer Wahrscheinlichkeit von 79% höher aus als der Kurszuwachs in den fünf Monaten aller Jahre seit 1942. Die internationalen Aktienmärkte könnten den beschriebenen saisonalen Unterstützungsfaktor derzeit gut gebrauchen. (05.11.2018/ac/a/m)