Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bisher hat die zuletzt thematisierte Keilformation beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) kein großes Abwärtsmomentum nach sich gezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch befinde sich das Aktienbarometer weiterhin in schwierigem charttechnischem Fahrwasser. Schließlich habe die jüngste Erholung unter dem Strich lediglich einen Pullback an den Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 26.533 Punkten) und damit die untere Keilbegrenzung gebracht. Einen wichtigen Belastungsfaktor liefere zudem die Dow-Theorie. So bleibe der Dow Jones Transportation seit 2018 im Gegensatz zum "großen Bruder" neue Rekordstände schuldig. Aufgrund der sich öffnenden Schere zwischen beiden Indices entstehe also eine negative Divergenz. Dieses Phänomen lasse sich aktuell auch auf der Indikatorenseite vielfach identifizieren - z. B. im Verlauf des trendfolgenden MACD. In diesem Umfeld würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ein Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 25.615 Punkten) als Katalysator in Sachen zusätzlicher Abgabedruck definieren. Das Junitief bei 24.681 Punkten stecke dann das nächste Anlaufziel auf der Unterseite ab. Um die skizzierten Gefahren zu negieren, sei dagegen ein Sprung über die Hochs bei gut 26.400 Punkten notwendig. (29.08.2019/ac/a/m)

