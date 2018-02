Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.010/25.210 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.150-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 25.178/81, die 25.210/13 und dann die 25.238/41 Punkte anzulaufen. Könne er sich über die 25.238/41 Punkte schieben, so wären die 25.268/71 und die 25.288/91 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele. Laufe der Dow Jones heute bis in den Bereich der 25.268/91 Punkte, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Gehe es aber über die 25.288/91 Punkte, so wären die 25.315/18, die 25.338/41, die 25.359/62 und dann die 25.385/88, bzw. die 25.404/07 Punkte die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute über die 25.404/07 Punkte, so wären die 25.434/37, die 25.458/61 und die 25.478/81 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.150-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 25.129/26, die 25.094/91 und dann die 25.070/67, die 25.025/22, die 24.990/87 und die 24.963/60 Punkte erreichen. Bei ausgeprägter Dynamik wäre auch ein Erreichen der 24.925/22, der 24.888/85 und der 24.548/45 Punkte denkbar.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.251 als auch bei 25.350/77 Punkte zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.457 als auch bei 25.502 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 25.109 als auch bei 24.718 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.662 als auch bei 24.547 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 25.280 (25.480) bis 24.960 (24.925) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 24.590/24.680 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich gestern Morgen sukzessive aufwärts bewegt. Bis zum Nachmittag habe er die 24.900 Punkte erreicht und sich dann von hier aus mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag weiter nach Norden schieben können. Das Tageshoch sei am Abend bei 25.156 Punkten markiert worden. Bis zum Handelsende habe der Index dann etwas zurückgesetzt, sich aber über der 25.000-Punkte-Marke halten können.Die Experten von "day-trading-live.de" hätten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.025/28 Punkte bis maximal an die 25.055/58 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei mehr als deutlich überschritten worden, das Setup habe damit auf der Oberseite nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 24.680 Punkte nicht an das nächste Anlaufziel bei 24.626/23 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern nicht gepasst.Tageshoch: 25.156 (Vortag 25.270) Tagestief: 24.640 (Vortag: 24.738) Range: 516 Pkte (Vortag: 532 Pkte)Das Chartbild des Dow Jones habe sich deutlich aufgehellt. Er habe es gestern geschafft, sich über die EMA50/20 im 4h-Chart zu schieben und darüber zu etablieren. Damit habe er gute Chancen, weiteres Potenzial auf der Oberseite zu realisieren. Dieses könnte zunächst bis in den Bereich der 25.280 Punkte gehen. Schaffe es der Dow, sich darüber zu schieben, so könnte er dann die 25.450/500 Punkte übergeordnet anlaufen. Bärisch eintrüben würde sich der Chart erst unter der 24.750-Punkte-Marke auf TS-Basis.