Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.960 Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufmarken wären die 21.010/15, die 21.028/32 und dann die 21.045/48 Punkte. Könne sich der Dow Jones über die 21.048 Punkte schieben, so könnte er dann die 21.065/69, die 21.033/36 und dann die 21.052/56 Punkte anlaufen. Über der 21.056 Punkte-Marke kämen dann die 21.070/72, die 21.084/86 und die 21.110/12 Punkte als Anlaufmarke infrage.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 20.960 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.935/33, bis 20.920/16 Punkte und dann bis zum TT von gestern gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.910 Punkte, wären die 20.895/80, die 20.869/65 und dann die 20.850/45 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele. Gehe es heute unter die 20.845 Punkte, könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis 20.830/25 und dann bis 20.813/10 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.001/23/60 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 21.147/78/84 bzw. bei 21.203 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.839 als auch bei 20.719 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.679 und bei 20.390 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.998 (21.051) bis 20.905 (20.848) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.000/20.950 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich zunächst in Richtung der 21.000 Punkte bewegen können, habe es aber nicht geschafft, diese Marke zu überwinden. Bis zum Nachmittag habe er dann wieder zurückgesetzt, habe sich aber über der 20.900 Punkte-Marke stabilisieren können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels hätten die Bullen erneut versucht, die 21.000 Punkte anzulaufen, seien aber ebenfalls wieder gescheitert.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überwinden der 20.969 Punkte ihr nächstes Anlaufziel bei 20.988/90 Punkten erreichen könnte. Diese Marke sei um 2 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 20.916 nicht ganz an die nächste Anlaufmarke 20.908 Punkte gegangen. Hier hätten auch 2 Punkte gefehlt.TH: 20.986 (Vortag: 21.045)/ TT: 20.910 (Vortag: 20.950)/ Range: 76 Punkte (Vortag: 95 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.950/20.970. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.