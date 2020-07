Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) legte in der vergangenen Woche um 2,3% zu und schloss bei 26.672 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Der Nasdaq Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe um 1,1% korrigiert, nach einem dynamischen Kursanstieg in den letzten Wochen. Man habe zarte Anzeichen einer Sektorrotation hin zu den unterbewerteten Zyklikern gesehen - Industriewerte hätten um 5,8% zugelegt, Basisrohstoffe um 5,4%, aber auch Finanzwerte hätten sich mit +2% überdurchschnittlich entwickelt. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe das Gap bei 26.836 Punkten vom 10. Juni 2020 schließen können, habe sogar die 27.000-er Marke getestet, der jedoch lediglich eine psychologische Bedeutung zukomme. Auf der Oberseite müsste der Dow Jones das Verlaufshoch vom 8. Juni bei 27.580 Punkten überwinden, um weiteres Potenzial in Richtung des nächsten Gaps bei 28.403 Punkten entwickeln zu können. Auf der Unterseite sei die 200-Tage-Linie die nächste Unterstützung (aktuell bei 26.224 Punkten), aber auch im Bereich von 25.000 Punkten würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank den Dow Jones gut unterstützt sehen. Aus ihrer Sicht würden aktuell nach wie vor die Risiken überwiegen, so dass sie das Aufwärtspotenzial für begrenzt halten würden. Sie würden die US-Börsen aktuell an einer entscheidenden Position sehen, denn bei der Rally der letzten Wochen könnte es sich lediglich um eine Bärenmarktrally gehandelt haben. Dann müssten sich die Marktteilnehmer jetzt defensiver positionieren. Die US-Indices müssten sich aktuell stabil über der 200-Tage-Linie halten, um eine Bestätigung für weiteres Aufwärtspotenzial generieren zu können. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden glauben, dass das Aufwärtspotenzial auf Sicht der nächsten Wochen gering sei. (20.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



