Entgegen aller Sanktionen habe sich die Netto-Investment Position der USA gegenüber dem Rest der Welt immer noch nicht gebessert, sondern sogar unerwartet verschlechtert. Am Ende des Q1/2019 hätten laut BEA die amerikanischen Schulden im Ausland die Guthaben um den noch nie verzeichneten Rekordwert von USD 9,93 Billionen übertroffen. Die Guthaben hätten sich um USD 1,90 Billionen auf USD 27,14 Billionen erhöht, die Verbindlichkeiten um USD 2,27 Billionen auf USD 37,07 Billionen. Der Anstieg sowohl bei den Guthaben als auch bei den Verbindlichkeiten betreffe insbesondere Portfolioinvestments und Direktinvestments. Ausländer würden mehr Aktien und Immobilien in den USA als umgekehrt halten. Die Bemühungen von Präsident Trump um eine Verbesserung der Auslandsposition der US-Volkswirtschaft durch Eingriffe in den Außenhandel mittels Sanktionen hätten, zumindest bisher, keinen Erfolg gehabt.



An den Devisenmärkten könnten diese Daten auf weitere Sicht Druck auf die US-Valuta ausüben, die Finanzmärkte müssten sich auf eine Verschärfung der Handelsbarrieren einstellen. Die von den Börsen erhoffte Entwarnung sei ausgeblieben. Eine weitere Belastung für den USD resultiere aus der sehr hohen öffentliche Neuverschuldung, die den öffentlichen Schuldenstand in den USA inzwischen auf USD 22 Billionen hat anschwellen lassen würden. Das sei die höchste Verschuldung in der ganzen Welt und habe nichts mit soliden Finanzverhältnissen in den USA zu tun.



Ein Grundgesetz für eine solide Währung sei die Unabhängigkeit der Notenbank von Regierungsanweisungen, damit die Geldpolitik nicht in den Dienst der Haushaltspolitik gestellt werden könne. Präsident Trump habe eine neue scharfe Attacke gegen die FED und den Notenbankchef Jerome Powell ausgesprochen. Er fordere eine Refinanzierung der Staatsschulden. Die FED zeige eine Naivität, weil sie ihre Geldpolitik nicht expansiver gestalte. Er habe die FED als "Boneheads" bezeichnet. Die Sorge Trumps komme aus der sich abschwächenden Konjunktur, der öffentlichen Schuldenlast und dem steigenden Defizit. Nach Berechnungen des Kongresses (CBO) werde das Haushaltsdefizit im laufenden Haushaltsjahr USD 960 Mrd. betragen. In den ersten elf Monaten des Haushaltsjahres seien die Zinsaufwendungen um 14% auf USD 48 Mrd. gestiegen. Vom kommenden Jahr an erwarte das CBO ein jährliches Defizit von USD 1,2 Billionen im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2029.



Die öffentliche Verschuldung werde damit von derzeit USD 22 Billionen auf USD 30 Billionen ausufern. Die Zahlen selbst würden in ihrer Größe häufig das menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen. Unter der Annahme die USA würden ab sofort nie wieder neue Schulden machen, sondern täglich 1 Million USD an ihre Schuldner zurückbezahlen, dann würden sie in drei Jahren etwa 1 Milliarde USD tilgen, in 3.000 Jahren 1 Billion, in 30.000 Jahren 10 Billionen, in 60.000 Jahren etwa 20 Billionen. Würde man Zinsen und Zinseszinsen berücksichtigen, dann kämen mehr als 100.000 Jahre in Betracht. Eine völlige Illusion!



Kurzfristig erfahre die US-Valuta Unterstützung durch die gegenwärtigen geopolitischen Turbulenzen. Auch werde ihre Eigenschaft als Leitwährung nur allmählich abnehmen. Doch ein "sicherer Hafen" sei der USD nicht. Auf mittlere und weitere Sicht erscheine der US-Dollar überbewertet. Das werde auch von Präsident Trump ständig betont. Eine aussichtsreiche Alternative für den Investor bleibe physisches Gold. (Ausgabe vom 20.09.2019) (23.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf dem Treffen der Notenbankenchefs in Jackson Hole hat der Chef der BoE Mark Carney die Frage nach einer neuen Leitwährung gestellt, die den US-Dollar als ausschlaggebende Weltwährung ablösen könnte, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Zwar bleibe die Dominanz der US-Währung auf absehbare Zeit erhalten, aber die Bedeutung der amerikanischen Volkswirtschaft als führend in der Weltwirtschaft habe schon abgenommen und werde wohl auch weiterhin geschwächt. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in 2008 habe der Anteil der Schwellenländer am Welt-BIP 45% betragen, er sei inzwischen aber auf 60% angestiegen. Für etwa 50% der internationalen Handelsrechnungen werde noch immer der US-Dollar verwendet, das sei fünfmal mehr als der Anteil der USA an den Weltwarenimporten. Eine neue Leitwährung könne weder der Yuan (CYN) noch der Euro (EUR) sein, aber vielleicht ein Währungskorb oder gar eine Kryptowährung? Bis zum 15. August 1971 habe der Goldstandard mit Gold als Leitwährung bestanden.Für die schwindende Dominanz des USD im Weltwährungssystem seien aber vornehmlich US-binnenwirtschaftliche Faktoren verantwortlich, wie die volkswirtschaftlichen Daten zeigen würden. Seit Jahren schon verharre das jährliche Defizit in der Handelsbilanz tief im Minus, wodurch die Verschuldung im Ausland immer weiter steige. Dadurch würden die USA mehr an Bedeutung und Einfluss verlieren.