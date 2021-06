NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

274,80 USD -0,89% (23.06.2021, 22:00)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (24.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe."Gaps, die per Periodenende offen bleiben, besitzen für uns eine ganz besondere Aussagekraft." Solche Kurslücken würden die Analysten dann prozyklisch interpretieren, d. h. in Richtung des Gaps. Das gelte umso mehr, wenn wie im Fall der DocuSign-Aktie mit dem Aufwärtsgap (198,46 USD zu 209,94 USD) gleichzeitig der kurzfristige Abwärtstrend seit Mitte Februar (akt. bei 209,36 USD) zu den Akten gelegt bzw. die 200-Tage-Linie (akt. bei 223,51 USD) zurückerobert worden sei. Dieser Katalysator habe seine Wirkung nicht verfehlt, denn in der Zwischenzeit habe das Papier das Etappenziel in Form des Februarhochs bei 275,46 USD erreicht. Selbst das bisherige Allzeithoch bei 290,23 USD rücke mehr und mehr in Schlagdistanz. Charttechnisch liefere die Keilformation der letzten Wochen einen entscheidenden Fingerzeig für einen Anlauf auf das angeführte Rekordhoch. Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Während aktive Trader die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 260 USD als Gewinnstopp heranziehen könnten, würden strategische Investoren ihren Engagements mit einer Absicherung auf Basis der Glättungslinie der letzten 200 Tage etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:229,15 EUR -0,56% (24.06.2021, 08:40)