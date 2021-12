Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DocuSign Inc.:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (03.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe DocuSign fünf Quartale beschert, in denen sich das Umsatzwachstum beschleunigt habe. Die Veröffentlichung der Zahlen des Q3/21 am Donnerstagabend hole die Anleger des US-Softwarekonzern jedoch auf den Boden der Tatsachen zurück - und das sehr unsanft mit einem Kursverlust von zunächst knapp 30 Prozent. Kurz nach Eröffnung des heutigen Handels in den USA würden sich die Anteile sogar um 40 Prozent verbilligen.Digitale Verträge aufsetzen, sie per elektronischer Signatur unterschreiben und dann archivieren - das Softwareangebot von DocuSign sei wie geschaffen für eine Zeit, in welcher der direkte Kontakt zu Mitarbeitern oder Kunden nicht möglich sei.Entsprechend rasant habe sich in den vergangenen Quartalen das Umsatzwachstum entwickelt. Hätten vor der Pandemie Wachstumsraten zwischen 34 und 41 Prozent zu Buche gestanden, seien die Zuwachsraten in Corona-Zeiten bis auf 58 Prozent nach oben geklettert.Die am Donnerstagabend veröffentlichte Prognose zum vierten Quartal habe jedoch gezeigt, dass diese Entwicklung nicht nachhaltig sei. Denn laut DocuSign-CEO Dan Springer würden die Kunden zu einem normalen Bestellverhalten zurückkehren. Der Umsatzausblick des Managements fürs vierte Quartal sei mit 557 bis 563 Millionen Dollar entsprechend verhalten ausgefallen - und habe deutlich unter den Erwartungen der Analysten von 575 Millionen Dollar gelegen.Eine wachsende Kundenzahl mit einer starken Kundenbindungsrate, Marktführer im Bereich E-Signature, wiederkehrende Umsätze und ein profitables Cloud-Abo-Modell - DocuSign sei ohne Zweifel ein attraktives Softwareunternehmen. Einzig die Bewertung habe den "Aktionär" etwas gestört.Mit dem brutalen Kursverlust rutscht die DocuSign-Aktie nun auf ein akzeptableres Bewertungsniveau zurück und ist damit ein klarer Fall für die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)