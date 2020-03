Tradegate-Aktienkurs DocCheck-Aktie:

11,00 EUR +3,77% (11.03.2020, 16:16)



ISIN DocCheck-Aktie:

DE000A1A6WE6



WKN DocCheck-Aktie:

A1A6WE



Ticker-Symbol DocCheck-Aktie:

AJ91



Kurzprofil DocCheck AG:



Die DocCheck AG (ISIN: DE000A1A6WE6, WKN: A1A6WE, Ticker-Symbol: AJ91) hat sich mit ihren Beteiligungen auf den europäischen Healthcare-Markt fokussiert. Innerhalb dieses Marktes gibt es drei Schwerpunkte: Agenturgeschäft, Accessgeschäft und Handelsgeschäft.



Das Agenturgeschäft wird von der antwerpes ag betrieben. antwerpes entwickelt und realisiert auf Basis neuer und klassischer Medien Kommunikationskonzepte für den Healthcare- und B2B-Markt.



Das Accessgeschäft betreibt die DocCheck Community GmbH. Sie verfügt über eine stark wachsende Community für medizinische Berufe. Der Zugang ("Access") zu dieser Community wird an Dritte (Pharmaindustrie, Verlage) vermarktet. Zu den Geschäftsmodellen zählen Online-Advertising, Online-Marktforschung, Online-Studien und Paid Content.



Das Handelsgeschäft ist die Domäne der DocCheck Shop GmbH. DocCheck Shop vertreibt Medizinbedarf und Medizintechnik, insbesondere per Versandhandel u.a. an medizinische Fachgruppen. (11.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocCheck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DocCheck AG (ISIN: DE000A1A6WE6, WKN: A1A6WE, Ticker-Symbol: AJ91) unter die Lupe."60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren", so Kanzlerin Angela Merkel. Corona sei eine Herausforderung, "wie wir sie so noch nicht hatten." Alle würden nun an einem Strang ziehen, um das Schlimmste zu verhindern - und die Ausbreitung der Lungenkrankheit möglich weit hinauszuzögern.Das sei nicht einfach: Der Bedarf an Desinfektionsmittel habe sich in den letzten Wochen vervielfacht. Ein deutsches Unternehmen helfe Ärzten und Krankenhäuser in hoher Geschwindigkeit, ihre Spender aufzufüllen: Die Paul Hartmann AG biete ein umfassendes Sortiment für Desinfektion und Hygiene an, das vor Infektionen und Kontaminationen schütze. Und ein Ende des Bedarfs sei nicht absehbar. Auf Nachfrage habe die Firma gesagt: "Wir befinden uns aktuell in einer Situation, die immer noch durch eine hohe Dynamik geprägt ist." Die Aktie befinde sich im Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report.Eine weitere Firma, die derzeit alle Hände voll zu tun habe, Ärzten und Krankenhäusern die richtigen Produkte zu liefern sei die Internetfirma DocCheck. "Der Aktionär" gehe davon aus: Der firmeneigene Shop boome. Denn angeboten würden Handschuhe, Desinfektionsmittel oder Atemschutzmasken. Bereits 2019 habe Vorstand Antwerpes von den Plänen erzählt, mithilfe des Bekanntheitsgrads des Portals bei über 90 Prozent der Ärzte und Studenten das "Geschäft auszuweiten." Seit Ausbruch des Corona-Virus dürften die zuletzt bereits hohen Gewinne weiter steigen. "Der Aktionär" habe zum Kauf dieses Titels geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DocCheck-Aktie:XETRA-Aktienkurs DocCheck-Aktie:10,80 EUR +3,85% (11.03.2020, 16:06)