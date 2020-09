Bonn (www.aktiencheck.de) - Weltweit schütteten Unternehmen 2019 die Rekordsumme von insgesamt über 1,4 Billionen US-Dollar an ihre Aktionäre aus, so die Analysten von Postbank Research.



In diesem Jahr könnten es wegen der Coronavirus-Pandemie bis zu 400 Milliarden US-Dollar weniger werden, da die Konzerne angesichts der unsicheren Geschäftsaussichten mehr Kapital vorhalten oder Dividendenzahlungen vom Regulator untersagt worden seien. Angesichts der laufenden Konjunktur- und Gewinnerholung würden die Analysten erwarten, dass die Dividenden 2022/23 auf alte Niveaus zurückkehren würden; nach der Finanzkrise 2008 habe die Erholung ebenfalls drei Jahre gedauert. In den USA könnte es womöglich etwas schneller gehen als in Europa, da in europäischen Indizes kränkelnde Finanz- und Energiewerte vergleichsweise über- und finanzstarke IT-Unternehmen unterrepräsentiert seien. Dass es neun Jahre dauern könnte, bis die Dividenden wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen - wie es derzeit an den Terminmärkten eingepreist wird - halten die Analysten von Postbank Research indessen für unwahrscheinlich. (23.09.2020/ac/a/m)



