Unnötige Emotionen vermeiden



Fehlende Diversifikation führe oftmals zu verstärkten Emotionen - als wären die marktbreiten Schwankungen am Aktienmarkt noch nicht kräftig genug! "Es entsteht die Angst, die Aktie genau dann zu verkaufen, bevor sie zum absoluten Höhenflug ansetzt. Oder die Anlagestrategie wird auf das Prinzip Hoffnung reduziert, dass eventuell aufgetretene Verluste in einem gewissen Zeitrahmen wieder aufgeholt werden können", so Grüner. Doch was passiere, wenn der angestrebte Kurs X oder Y nie erreicht werde? "Wer einzelnen Aktien eine sehr hohe Gewichtung im Portfolio zugesteht, erhöht das Risiko für gravierende Fehlentscheidungen", meine Grüner.



Wer sein Portfolio dagegen sorgfältig diversifiziere, bringe sich gar nicht erst in diese verzwickte Lage. "Sicherlich wird es immer Aktien geben, die in bestimmten Zeiträumen eine deutliche Outperformance zum breiten Aktienmarkt erreichen. Diese ‚Erfolgsgeschichten‘ sind im Grunde auch die Hauptmotivation vieler Anleger, der breiten Diversifikation wenig Beachtung zu schenken und hohe Gewichtungen in einzelne Positionen einzugehen", erläutere Grüner. Allerdings werde es auch immer Aktien geben, die im Vergleich zum Gesamtmarkt dramatisch scheitern würden. Die Historie sei übersät von unternehmensspezifischen Schicksalen oder unvorhersehbaren Skandalen der Kategorie ‚diese Aktie hätte man besser gar nicht im Portfolio haben sollen. "Für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg an den Aktienmärkten ist Risikomanagement eine unverzichtbare Komponente - dazu gehört ein gesundes Maß an Diversifikation, um die emotionalen Fallstricke auf ein erträgliches Maß zu reduzieren", stelle Grüner fest.



Fazit



Aktienmärkte seien volatiler als alternative Anlageklassen, gleichzeitig seien die langfristigen Renditechancen überproportional gut. "Vermeiden Sie ‚Lieblingsaktien‘ und hohe Gewichtungen von Einzeltiteln, denn viele Anleger scheitern bereits an den emotionalen Hürden, die mit der normalen Volatilität der Aktienmärkte einhergehen. Es gilt also, diese Komponente nicht noch unnötig zu erhöhen", bilanziere Grüner. (07.04.2022/ac/a/m)







