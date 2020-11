Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Makrodaten für Polens Wirtschaft im Oktober deuten auf eine Divergenz in der Entwicklung von Industrie und Einzelhandel hin, die sich aufgrund neuer Abschottungsmaßnahmen im November noch verstärken dürfte, so die Analysten von Postbank Research.



So habe sich die Industrie zu Beginn des vierten Quartals weiter erholt. Mit dem saisonbereinigten Anstieg von 1,6 Prozent im Monatsvergleich habe das Produktionsniveau zum ersten Mal wieder über dem Vorkrisenwert gelegen. Dabei sei die Industrie aufgrund der Erholung der Eurozone und des Welthandels vor allem von den exportorientierten Fertigungssektoren gestützt worden, insbesondere der Kraftfahrzeug- sowie der Elektroindustrie. Für den Einzelhandel wiederum hätten die neuen Beschränkungen zu einer Verringerung der Umsätze geführt. Hätten diese im September im Monatsvergleich noch um 2,5 Prozent zugelegt, hätten sie im Oktober einen Rückgang um 2,3 Prozent verzeichnet. Zwar dürfte die Belastung des Einzelhandels weiter anhalten, die Schnellschätzung des November-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe der Eurozone gebe jedoch Anlass zur Hoffnung, dass sich die polnische Industrie weiterhin besser entwickeln und die Konjunktur stützen könne. Der Polnische Złoty sollte sich in den kommenden Monaten daher robust gegenüber dem Euro zeigen können. (24.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.