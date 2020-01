Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die ersten Tage des neuen Jahrzehnts - was Konjunkturdaten angeht - noch verhältnismäßig ereignisarm waren, nimmt das Jahr 2020 mit der heute beginnenden Woche erstmalig Fahrt auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im weiteren Wochenverlauf sollten indes die Novemberdaten zu den Auftragseingängen sowie der Produktion im deutschen Industriesektor stärkere Beachtung an den Kapitalmärkten finden. Hier würden die Analysten insgesamt jeweils leicht positive Monatsveränderungen prognostizieren. Den Höhepunkt der neuen Woche bilde aber zweifellos der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Hier werde sich zeigen, ob auf die außergewöhnlich guten Novemberdaten ein gelungener Jahresabschluss folge. Die Analysten würden in diesem Zusammenhang eine leichte Verlangsamung der Dynamik am US-Arbeitsmarkt, aber eine weiterhin positive Grundstimmung erwarten.Für den Euro könnte die neue Woche eine wichtige Weichenstellung für die kommenden Monate sein. Gute europäische Konjunkturdaten und ein schwächerer US-Arbeitsmarkt könnten diesen wieder über 1,12 USD hieven. (06.01.2020/ac/a/m)