Besonders heftig sei der Kursrutsch bei Ether (ETH), der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung. Der Preis breche um über 11% ein und es sei kein Ende in Sicht. Im Gegenteil: Der Kurs schreite mit großen Schritten in Richtung Unterstützung bei 2.651 USD. Ganz in der Nähe, bei der psychologisch wichtigen 2.600-USD-Marke, befinde sich auch der GD200. Wenn diese Unterstützungszone den Preisverfall in den kommenden Stunden und Tagen nicht stoppen könne, drohe Schlimmeres, da beim Unterschreiten ein Verkaufssignal generiert werde. Der Kurs könnte weiter bis an die nächste runde Marke bei 2.500 USD absacken.



Die Nerven der Anleger von Kryptowährungen würden mal wieder auf die Probe gestellt. Bei ETH sei die Lage aktuell am kritischsten, da zum einen der Kursabschlag von über 11% der größte unter den Top 5 Coins sei und weil das Chartbild deutlich angeschlagen sei. Halte die Unterstützung am GD200 nicht, spitze sich die Situation weiter zu.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt ist zum Wochenausklang dicke Luft und die Kurse brechen erneut auf breiter Front ein, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auslöser sei mal wieder die chinesische Regierung, die zu einem neuen Seitenhieb ansetze. Damit trübe sich nun das Chartbild von Ethereum deutlich ein. Anleger könnten die Hoffnung auf diese wichtigen Marken setzen.China verhagele mal wieder die Laune der Krypto-Anleger. Die Zentralbank stufe Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und Co. alle als illegal ein und verbiete jegliche Dienstleistung von Handel bis Token-Ausgabe. Anlegern schmecke das natürlich gar nicht und so sei es wenig verwunderlich, dass die Kurse auf breiter Front einbrechen würden.