Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (07.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Chipentwicklers Dialog Semiconductor würden besser als geplant laufen. Der Umsatzsprung dürfte im dritten Quartal höher ausfallen, habe das Unternehmen in London mitgeteilt. Vor acht Wochen habe Dialog noch Erlöse von 340 bis 380 Millionen Dollar avisiert, inklusive der konsolidierten Ergebniszahlen vom Zukauf Adesto in den USA.Der Halbleiterspezialist habe den Hersteller von Schaltkreisen Adesto kürzlich übernommen und stelle sich mit Zukäufen breiter auf. Dialog wolle seine Bilanz für das dritte Quartal am 5. November veröffentlichen.Am Aktienmarkt sei dies gut angekommen. Im frühen Handel am Mittwoch habe die Dialog-Aktie auf Xetra um vier Prozent zugelegt. Es werde mit höheren Konsensschätzungen gerechnet, habe ein Händler gesagt.Der Umsatzanstieg sei einem verbesserten Trend in allen Bereichen zu verdanken, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Dabei sei die anhaltende Konsumnachfrage zum Beispiel nach Kopfhörern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets besonders hervorgehoben worden. Dieser Trend werde sich nach Einschätzung des Unternehmens im vierten Quartal fortsetzen. Seinen ursprünglichen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 habe Dialog Semiconductor Anfang Mai wegen der hohen Unsicherheiten durch die Corona-Krise zurückgezogen.Dialog biete vor allem Audio-, Schnelllade- und Bluetooth-Chips für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte an. Das Geschäft solle künftig unabhängiger vom iPhone-Hersteller Apple werden, doch sehe man in der Einführung von 5G große Chancen.Die Credit Suisse habe das Kursziel für Dialog Semiconductor von 49 auf 51,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die Eckdaten des Halbleiterunternehmens für das dritte Quartal seien positiv ausgefallen, habe Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Daher habe er seine Schätzungen angehoben, zumal sich die starke Geschäftsentwicklung fortsetzen sollte.Die Aktie von Dialog Semiconductor habe vor Kurzem hart mit der 200-Tage-Linie gekämpft. Sie habe diesen Kampf aber gewonnen. Zuletzt habe das Papier bereits wieder ordentlich zulegen und sich von dieser Unterstützung nach oben absetzen können.Die nächste wichtige Hürde wartet nun in Form des Augusthochs bei 44,70 Euro, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". Das Jahreshoch sei im Januar bei 48,38 Euro markiert worden. (Analyse vom 07.10.2020)