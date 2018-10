XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (12.10.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse des Analysten Frederic Yoboue von Bryan Garnier & Co:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Frederic Yoboue vom Investmenthaus Bryan Garnier & Co in Bezug auf die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) weiterhin eine neutrale Haltung.Dialog Semiconductor plc. habe mit Apple eine Lizenzvereinbarung über die nächsten drei Jahre geschlossen. Im Rahmen des Deals werde Apple 300 Mio. USD in bar und weitere 300 Mio. USD als eine Vorauszahlung für Dialog-Produkte bezahlen.Dialog Semiconductor stärke durch die Transaktion die Beziehung zu Apple. Mit Hilfe der Erlöse könne Dialog strategische Initiativen vorantreiben, wozu auch M&A-Aktivitäten zählen würden.Analyst Frederic Yoboue beurteilt den Deal als positiv für Dialog.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: