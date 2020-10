Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

41,76 EUR +0,99% (06.10.2020, 09:21)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (07.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Der Chipentwickler habe am Dienstagabend die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier habe Dialog Semiconductor offenbar mehr verkauft als bislang erwartet. Der Umsatz dürfte bei etwa 386 Mio. USD liegen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Anfang August habe Dialog Semiconductor noch Erlöse von 340 bis 380 Mio. USD in Aussicht gestellt. Der Umsatzanstieg sei einem verbesserten Trend in allen Bereichen zu verdanken, habe es in der Mitteilung weiter geheißen.Die Dialog Semiconductor-Aktie habe vor Kurzem hart mit der 200-Tage-Linie gekämpft. Sie habe diesen Kampf allerdings gewonnen. Zuletzt habe das Papier bereits wieder ordentlich zulegen können und sich von dieser Unterstützung nach oben absetzen. Die nächste wichtige Hürde warte nun in Form des Augusthochs bei 44,696 Euro. Das Jahreshoch sei im Januar bei 48,38 Euro markiert worden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:41,71 EUR +4,98% (06.10.2020, 09:11)