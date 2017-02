Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer Aktienanalyse zum Kauf einer ersten Position. Eventuelle Kursrücksetzer können zum Nachkauf der Dialog Semiconductor-Aktie genutzt werden. (Analyse vom 17.02.2017)



Haar (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG).Das deutsch-britische Halbleiterunternehmen habe nach vorläufigen Zahlen im 4. Quartal einen Umsatz von 365 Mio. US-Dollar erzielt. Prognostiziert worden sei für dieses Quartal ein Umsatz zwischen 345 und 375 Mio. US-Dollar. Wie Dialog-CEO Jalal Bagherli mitgeteilt habe, habe die Performance im Bereich Mobile Systems innerhalb der eigenen Erwartungen gelegen. Die Geschäftssegmente Bluetooth Low-Energy und Power Conversion hätten im Vergleich zum Vorjahr sogar starkes Wachstum erzielt.Der Umsatz im Gesamtjahr 2016 habe nach vorläufigen Berechnungen bei knapp 1.2 Mrd. US-Dollar gelegen. Das Unternehmen sei gewohnt stark beim Free Cashflow. Alleine im Q4 seien frische Mittel von gut 48 Mio. US-Dollar generiert worden. Per Ende 2016 horte Dialog Semiconductor Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 697 Mio. US-Dollar! Zum EBIT und zum Gewinn werde sich Bagherli am 23. Februar 2017 im Rahmen der Vorlage der geprüften Ergebnisse äußern.Bei den Ergebnissen erwarten würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" keine negativen Überraschungen erwarten. Der CEO habe eine stabile Bruttomarge im Gesamtjahr unterstellt, die sich auf dem Niveau der ersten 9 Monate des Jahres 2016 einpendeln sollte. Entsprechend sei von einer Bruttomarge von ca. 46% auszugehen. Für die EBIT-Marge würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" einen Wert von 27 bis 28% vom Umsatz oder einem operativen Ergebnis von mehr als 300 Mio. US-Dollar schätzen. Netto dürften mehr als 270 Mio. US-Dollar in der Kasse klingeln. In den Ertragszahlen sei allerdings ein positiver Einmaleffekt von mehr als 137 Mio. US-Dollar enthalten.Dialog habe einst den amerikanischen Wettbewerber Atmel kaufen wollen. Der Deal sei geplatzt, weil ein anderer Interessent einen höheren Kaufpreis auf den Tisch geblättert habe. Da das Merger-Agreement zwischen Dialog und Atmel aufgelöst worden sei, habe Dialog einen Betrag von über 137 Mio. US-Dollar in bar erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag verbucht worden sei. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das Unternehmen in 2016 weniger verdient als im Jahr 2015. Der Umsatz sei ebenfalls rückläufig gewesen. Alles in allem sei 2016 ein Übergangsjahr gewesen.Das Unternehmen sei in den Bereichen Smartphone- und Tablet PC sehr gut positioniert. Zudem würden zum Technologieportfolio neben Powermanagement, Audio, Bluetooth Smart, Rapid Charge sowie AC/DC Spannungswandler und Multi-Touch gehören. Alles in allem sei Dialog in Wachstumsthemen vertreten. Neben Apple würden auch Samsung, Bosch und Panasonic zum Kundenkreis gehören. Apple sei allerdings der wichtigste Kunde. Dialog sei daher stark abhängig von Apple. Aufgrund der Produktion des iPhone 8 werde sich dies weder 2017 noch 2018 verändern.Professionelle Kenner des Unternehmens würden sogar davon ausgehen, dass Apple Dialog Semiconductor demnächst komplett aufkaufe. Sinnvoll wäre das. Denn der Anteil der Komponenten an Apple iPhones steige immer weiter. Apple horte zudem riesige Milliardenbeträge außerhalb von Amerika. Präsident Trump sei dieser Sachverhalt ein Dorn im Auge. Sollte es diesbezüglich zu Maßnahmen kommen, könnte Apple außerhalb der USA mit dem Geld Firmen kaufen, die gut ins Portfolio reinpassen würden. Dialog wäre dafür prädestiniert. Nachdem Bagherli schon mit der Übernahme von Atmel gescheitert sei, dürfte es für Dialog schwer werden, zu halbwegs vernünftigen Preisen im Halbleitersegment zuzukaufen. Der Markt befinde sich ohnehin in einer Konsolidierung. Fraglich sei, ob Dialog hier eine aktive Rolle spielen werde. Zudem mache Dialog-Chef Bagherli seinen Job schon mehr als 10 Jahre. Als er damals Dialog als CEO übernommen habe, sei das Unternehmen ziemlich am Boden gewesen. Heute sei Dialog im TecDAX und mit mehr als 3,3 Mrd. Euro kapitalisiert. Mit einem Verkauf des Unternehmens an Apple könnte Bagherli seinen Job glanzvoll beenden.Aber selbst ohne Übernahmefantasie erscheine die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs noch interessant. Zumal das Papier durch eine Trendfortsetzung im Chart weiterlaufen dürfte. Das KGV von 19 für 2017 sei moderat.