Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (18.04.2017/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) unter die Lupe.Ihr ehemaliger Empfehlungsliste-Titel Dialog Semiconductor habe in der letzten Woche einen herben Kursrückschlag hinnehmen müssen. Dafür verantwortlich gewesen seien nicht etwa Geschäftszahlen, sondern eine Studie von Bankhaus Lampe. Die Analysten hätten von konkreten Entwicklungsarbeiten des Großkunden Apple an Chips für das Strommanagement berichtet. Diese würden bislang von Dialog Semiconductor bezogen, ab 2019 könnten die Amerikaner aber zunehmend auf eigene Erzeugnisse setzen. Da der deutsch-britische Halbleiterproduzent aktuellen Schätzungen von Lampe zufolge mehr als 70% seiner Erlöse mit Apple erwirtschafte, sei die Nachricht an der Börse wie eine Bombe eingeschlagen. In der Spitze habe der Titel einen Verlust von 36% hinnehmen müssen.Freilich gehe es hier nur um die mittelfristigen Perspektiven von Dialog Semiconductor, im laufenden Jahr dürften die Geschäfte des Unternehmens, getrieben vom iPhone 8, mit hoher Wahrscheinlichkeit gut laufen. Das habe die Aktie zuletzt in die Nähe der Mehrjahreshöchststände getrieben. Auch wenn aufgrund der Nachrichtenlage durchaus möglich sei, dass der Umsatz mit Apple bald den Zenit überschritten habe, sei das im Moment noch Spekulation. Und da dem Management die Gefahr schon seit längerem bewusst sei - 2015/16 sei genau aus diesem Grund eine große Übernahme versucht worden, was aber gescheitert sei - könnten mögliche Gegenmaßnahmen in der Mache sein.