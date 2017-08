Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (21.08.2017/ac/a/t)

Beim Papier des Kirchheimer Chipherstellers sei keine Vorfreude auf die neue iPhone-Generation zu spüren. Die Dialog Semiconductor-Aktie dümpele in der Nähe ihres Sechsmonats-Tiefstands. Eine bemerkenswerte Diskrepanz mache das Papier aktuell jedoch interessant.In den letzten vier Jahren sei die Dialog Semiconductor-Aktie im Groben dem Zyklus von Apple gefolgt, was die Bedeutung des Großkunden eindrucksvoll veranschauliche. In den letzten Monaten habe sich allerdings der Halbleiterproduzent abgekoppelt und deutlich underperformt.