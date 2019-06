Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 38,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 05.06.2019 32,60 Underperform Bank of America Adithya Metuku 31.05.2019 30,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 13.05.2019 30,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 10.05.2019 38,00 Overweight Barclays Andrew Gardiner 09.05.2019 32,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 09.05.2019 36,00 Sector Perform RBC Capital Mitch Steves 09.05.2019

XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

29,50 EUR +2,40% (07.06.2019, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

29,50 EUR +1,51% (07.06.2019, 13:27)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (07.06.2019/ac/a/t)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 38,00 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor Plc hat am 9. Mai 2019 die Ergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Unternehmensmeldung vom 9. Mai zu entnehmen ist, habe der Konzernumsatz mit 295 Mio. USD über dem Mittelwert des März-Zielkorridors und 11% unter Q1 2018 gelegen. Die Bruttomarge habe 49,3% (Q1 2018: 46,3%) und bereinigte Bruttomarge 49,6% (Q1 2018: 47,2%) betragen. Das Betriebsergebnis habe sich auf 25,3 Mio. USD belaufen, 23% unter Q1 2018; bereinigtes Betriebsergebnis bei 47,2 Mio. USD, 10% unter Q1 2018. Alle operativen Geschäftssegmente seien auf bereinigter Basis profitabel gewesen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie habe 0,23 USD betragen (Q1 2018: 0,22 USD), das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie 0,49 USD (Q1 2018: 0,53 USD).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Credit Suisse, Achal Sultania, in einer Aktienanalyse vom 05.06.2019 den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform bewertet. Das Kursziel wurde bei 38,00 Euro belassen. Die vorgestellten Details des Programms von Aktienrückkäufen entsprächen den Erwartungen, so der Analyst. Die Bewertung der Aktien des Chipentwicklers bleibe attraktiv.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Robert Sanders, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat das Wertpapier am 13.05.2019 weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft und das Kursziel von 25,00 auf 30,00 Euro erhöht. Das Wachstum von Umsatz und Gewinn habe die Aktie des Chipherstellers gestützt, so Sanders. Jedoch habe er wegen des seit Jahresanfang verlangsamten Wachstums in den Kerngeschäftsfeldern Power Conversion und Bluetooth LE seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2021 gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: