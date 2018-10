Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,00 Reduce Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 29.10.2018 28,00 Buy Merrill Lynch Adithya Metuku 15.10.2018 28,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 15.10.2018 - Neutral Bryan Garnier & Co Frederic Yoboue 12.10.2018 26,00 Buy Oddo BHF Veysel Taze 12.10.2018 22,50 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 12.10.2018 24,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 12.10.2018 20,00 Sector Perform RBC Capital Mitch Steves 11.10.2018 16,40 Verkaufen DZ BANK Harald Schnitzer 11.10.2018 17,00 Hold Deutsche Bank Günther Hollfelder 16.07.2018 21,00 Hold Baader Bank Günther Hollfelder 09.08.2018 38,00 Overweight Barclays Andrew Gardiner 02.08.2018

Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

21,05 EUR +2,13% (30.10.2018, 08:03)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

21,06 EUR +6,53% (29.10.2018)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (30.10.2018/ac/a/t)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) vor Quartalszahlen zu? 38,00 oder 16,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor wird am 31. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt geben.Mit einem Kurssprung von mehr als 25% reagierte die Dialog Semiconductor-Aktie auf die neuesten Nachrichten bezüglich seines Großkunden Apple, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer Veröffentlichung vom 25.10.2018. Lange Zeit hätten sich die Investoren wegen der hohen Abhängigkeit von dem iPhone-Konzern gesorgt. Nun habe Dialog mit den Amerikanern überraschend eine Vereinbarung abgeschlossen. Demnach erwerbe Apple für 300 Mio. Euro Know-how und einen Teil des Geschäfts von Dialog Semiconductor. Circa 300 Ingenieure, die fast ausschließlich an Apple-Produkten gearbeitet hätten, sollten von den Kaliforniern übernommen werden. Für weitere 300 Mio. Euro wolle Apple in den kommenden drei Jahren von Dialog Produkte kaufen.Der Konzern wolle sich auch unabhängiger von dem iPhone-Konzern machen. In vier Jahren solle der US-Hersteller nur noch für höchstens 40% des Konzernumsatzes stehen. Dialog wolle dabei verstärkt um andere Kunden werben und sich neben dem Mobilgerätegeschäft auf weitere wachstumsträchtige Bereiche konzentrieren - wie das Internet der Dinge oder das Geschäft mit Autochips. Das Geld von Apple verschaffe dem Unternehmen mehr finanzielle Flexibilität, um in diese Bereiche zu investieren. Außerdem wird durch die vereinbarten Zahlungen der Barmittelsaldo bei Dialog auf etwa 50% der gesamten Marktkapitalisierung der Aktie steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Barclays, Andrew Gardiner, in einer Aktienanalyse vom 02.08.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 38,00 Euro belassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick: