Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

1,414 EUR -1,12% (23.05.2022, 16:05)



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

1,525 USD +1,67% (23.05.2022, 16:04)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Technologieplattform für Mobilität beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gemeinsame Mobilität und bietet Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: China Mobility, International und Other Initiatives. (23.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) unter die Lupe.Das Ende der nur elfmonatigen Börsenhistorie von DiDi sei beschlossene Sache. Am Montag hätten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit überwältigender Mehrheit für das Delisting von der New Yorker Börse gestimmt. Der ursprüngliche Plan eines Listings in Hongkong werde nicht mehr rechtzeitig umgesetzt.Lediglich 3,7 Prozent der Stimmen hätten gegen den Abschied von der New York Stock Exchange plädiert. Das Unternehmen wolle nun bis spätestens zum 2. Juni den Antrag zum Delisting seiner American Depositary Shares bei der US-Börsenaufsicht einreichen. Die Papiere würden im Anschluss nur noch im Freiverkehrsmarkt handelbar sein, was sie für viele institutionelle Anleger uninteressant mache.In der nur elfmonatigen und von Skandalen geprägten Börsengeschichte des chinesischen Fahrdienstvermittlers seien rund 90 Prozent des Unternehmenswerts ausradiert worden. Er sei von 73 Mrd. Dollar beim IPO Ende Juni 2021 auf nur mehr 7,28 Mrd. Dollar gesunken.Angesichts der schieren Masse der Skandale und Tiefschläge sei der Rückzug von der NYSE die logische Konsequenz. DER AKTIONÄR hatte bei DiDi von Anfang an zur Vorsicht geraten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link