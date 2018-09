Seit April 2018 habe die europäische Gemeinschaftswährung immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Der von US-Präsident Trump losgetretene Handelskonflikt und die neue italienische Regierung hätten der eigentlich robusten Eurozonen-Konjunktur einen Dämpfer verpasst und den Eurokurs gedrückt. Die Türkei-Krise habe die Stimmung nun abermals getrübt, obwohl sich der Euro zunächst recht schnell wieder von den negativen Schlagzeilen habe erholen können. Dennoch bleibe die Gemengelage verstrickt: Die Kombination aus Türkei-Krise, laxer italienischer Haushaltspolitik und Furcht vor einem harten Brexit dürfte den Euro vorerst an einer Rückkehr zum fundamental angemessenen Wert oberhalb von 1,20 US-Dollar je Euro hindern. Wenn die Konjunktur wieder zurück in der Spur sei und die genannten Risiken entweder überwunden sind oder für die Marktakteure an Bedeutung verloren hätten, seien wieder Kurse oberhalb der Marke von 1,20 US-Dollar je Euro wahrscheinlich. Die Analysten würden dies für die erste Jahreshälfte 2019 erwarten.



Für das Britische Pfund sei die lange Phase relativer Wechselkursstabilität beendet: Fast ein Jahr lang habe sich der Kurs wie von den Analysten erwartet im Bereich zwischen 0,86 und 0,90 Pfund je Euro bewegt. Im Sommer hätten unter anderem die Rücktritte des für den Brexit zuständigen Ministers David Davis und des Außenministers Boris Johnson zu erheblichen Irritationen geführt. Anfang September habe Theresa May den Pfund-Kurs zusätzlich belastet, indem sie darauf hingewiesen habe, dass es kein zweites Referendum und damit keinen Rückzug vom Brexit geben würde. Im Ergebnis habe der Wert der Gemeinschaftswährung mehrfach über die Marke von 0,90 Pfund je Euro steigen können - und das obwohl der Euro selbst aktuell nicht vor Stärke strotze.



Konjunkturell stehe die britische Wirtschaft gleichwohl immer noch recht robust da. Sollte das Haupt-Szenario der Analysten des halbweichen Brexit eintreten, dürfte das Pfund wieder moderat zulegen. Für 2019 sähen sie Kurse bei 0,86 Pfund je Euro. (Ausgabe Q4/2018) (26.09.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Türkei-Krise hat den Devisenmarkt kräftig durchgeschüttelt, so Dr. Jörn Quitzau, Senior-Economist bei Berenberg.Insbesondere einige Schwellenländerwährungen seien zum Teil unter erheblichen Druck geraten - neben der Türkischen Lira seien Währungen wie der Argentinische Peso oder der Südafrikanische Rand betroffen. Im Gegenzug hätten die so genannten Safe-Haven-Währungen von den Ereignissen in der Türkei profitiert: US-Dollar, Schweizer Franken und der Japanische Yen hätten zulegen können.