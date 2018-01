Hannover (www.aktiencheck.de) - An den Devisenmärkten ist der US-Dollar zuletzt unter einen gewissen Druck geraten; mit Blick auf den Euro rückte die Marke von 1,20 USD pro EUR in den Fokus, so die Analysten der Nord LB.



Es handele sich an dieser Stelle aber nicht nur um eine Schwäche der Währung der USA; in der Tat habe der Euro beispielsweise von den jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland profitieren können; die Dezember-Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise hätten das FX-Segment überrascht. Die in 2018 zu erwartenden geldpolitischen Maßnahmen der FED sollten zunächst aber schon für den US-Dollar sprechen. Folglich werde der Devisenmarkt in dieser Woche auf die Reden von FED-Offiziellen und auf die US-Wirtschaftsdaten am Freitag zu blicken haben. (08.01.2018/ac/a/m)





